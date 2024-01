Entretien / Aliou Sall largue ses bombes : « Je ne laisserai aucun répit à ces groupuscules qui sont à l’origine de toutes ces dissidences… et qui sapent la dynamique unitaire de l’Apr… »

Personnalité politique, militant de Benno, coordonnateur départemental de Guédiawaye, membre du secrétariat exécutif national de l’Alliance pour la République (APR), Aliou Sall est bien placé pour apprécier le comportement de la mouvance présidentielle.En passant par la candidature de Amadou Bâ, les dissidences, les frustrations, désaccords et rebellions au sein de Benno, tout a été passé au peigne fin par l’ancien maire de la ville de Guédiawaye dans « L’Entretien » avec Dakaractu. Aliou Sall est intransigeant concernant l’avenir du parti Apr et de tout Benno : « sauvegarder les acquis et se projeter vers la résolution des urgences », tel est l’avis du frère cadet du président de la République qui a pris de son temps, plus de 20 minutes pour rappeler à l’ordre certains de ses camarades qui tirent à tout-va sur le candidat désigné par le président Macky Sall et par toute la coalition présidentielle. « Ces groupuscules qui tentent de saper la dynamique unitaire de l’Apr sont à l’origine de toutes les difficultés que traverse le parti et même la coalition. Ils ont causé ces dissidences et cette rébellion qui pouvaient être évitées », peste l’ancien maire de la ville de Guédiawaye invitant ses camarades à rester debout pour ne pas être divertis par cette frange de l’Apr qui dénigre le candidat de la majorité.Aliou Sall ne compte pas pour sa part, se fondre dans une totale inertie. L’ancien directeur général de la caisse de dépôts et consignations compte faire barrière aux pourfendeurs de la candidature de Amadou Bâ : « tout ce qui m’intéresse, c’est de travailler à élire notre candidat au premier tour. Je ne me concentre que sur cela… », a-t-il indiqué dans cet entretien durant lequel, il a aussi évoqué d’autres questions d’actualité, notamment l’affaire Karim Wade avec le Conseil Constitutionnel, l’éventuel report de l’élection présidentielle mais également la gestion municipale de la mairie de Guédiawaye depuis l’arrivée de la coalition Yewwi Askan Wi qui a pris les commandes avec l’arrivée de Ahmed Aïdara.