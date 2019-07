(Entretien) Adama Coulibaly, Directeur régional d'OXFAM en Afrique de l'Ouest : « On n'a pas l'ambition de promouvoir l'homosexualité au Sénégal »

L'Organisation non gouvernementale OXFAM occupe les devants de la scène. Un de ses employés l'accuse d'avoir intenté une procédure de licenciement parce qu'il a osé s'ériger contre une politique en faveur des LGBTI. Elimane Kane est d'avis que les motifs de fautes lourdes évoquées par l'ONG britannique pour se séparer de lui, à savoir ses activités liées à son association Legs Africa, ne sont en réalité qu'un leurre pour cacher la véritable raison. Dakaractu a jugé utile de recueillir la version de l'organisation qui n'a pas décliné notre demande et c'est le directeur régional en Afrique de l'Ouest qui a répondu à nos questions. Adama Coulibaly a précisé que la raison de la procédure introduite au niveau de l'Inspection du travail n'a rien à voir avec celle défendue par Elimane Kane dans sa sortie parue dans la presse sénégalaise. Cependant, il n'a pas souhaité s'épancher sur lesdits motifs sous le prétexte que la procédure est en cours et qu'il ne voudrait pas empiéter sur les prérogatives de l'Inspection du travail. Il n'empêche, Adama Coulibaly s'est inscrit en faux contre les velléités prêtés à Oxfam de vouloir promouvoir l'homosexualité au Sénégal.