Entretien / Abdou Khafor Touré sans gants : « Ceux qui s’insurgent contre Amadou Bâ ne sont pas à la hauteur des enjeux (…) notre candidat doit corriger et innover… »

Membre de la mouvance présidentielle, de l’APR et 1er adjoint au maire de la commune de Wakhinane Nimzatt, Abdou Khafor Touré n’a pas fait dans la langue de bois en se confiant à Dakaractu.



Dans cet entretien, il fait l’économie de l’actualité politique, particulièrement celle de la situation qui prévaut actuellement dans les rangs de Benno, voire de l’Apr.



En effet, le choix de Amadou Bâ comme candidat de Benno a provoqué de la grogne chez certains militants et responsables de l’Alliance pour la République. Mais Khafor, même s'il estime que l’unanimité n’est pas de ce monde, ne considère pas moins que les gens qui se rebellent contre ce choix réfléchi et opportun, ont bien intérêt à se ressaisir : « Tous ceux qui s’agitent autour des désaccords ne sont pas à la hauteur des enjeux! » C’est l’avis de l’actuel directeur général de la Compagnie générale immobilière du Sahel (CGIS - filiale de la caisse de dépôts et consignations). Khafor, à ses camarades, conseille d'éviter le démon de la division qui pourrait les conduire « à la perte du pouvoir ».



Dans un contexte préélectoral marqué par le contrôle des dossiers de candidature et des parrainages, Abdou Khafor Touré dit espérer un processus qui aboutira à un scrutin transparent et paisible, comme cela a toujours été le cas lors des précédentes échéances.



Cet entretien a été aussi, l’occasion pour le responsable politique de Guédiawaye, de saluer le bilan du président de la République et la portée de son dernier discours de fin d’année en tant que chef de l’exécutif.