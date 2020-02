Entretien avec Seydou Diouf, Pdt commission finances/A.N : « Il y a plusieurs changements majeurs qui marquent le basculement au budget-programme... »

Le parlement Sénégalais a validé ce 3 février 2020, le passage du budget moyen au budget programme, en adoptant la loi organique 2020 qui abroge celle du 23 décembre 2016.

Selon l'honorable député Seydou Diouf, par ailleurs président de la commission des finances, « Le Sénégal a basculé en 2020 sur le budget programme. L’adoption de cette loi organique procède d’un processus communautaire. C’est l’UMEOA qui, depuis les directives de 2009, avait demandé aux Etats membres de mettre en place ces dispositifs. Il y’ a plusieurs changements majeurs qui marquent le basculement au budget-programme. ».

Les réformes phares du nouveau texte sont, entre autres, la restructuration du rôle du comptable des trésors, un nouveau système intégré des finances publiques et la certification des comptes de l’État. « L’une des innovations du budget programme est la nomination de responsables de programmes sectoriels.

Par exemple si on prend le ministère de l’agriculture, on sait qu’il y a des programmes phares. Alors il y aura la mise en place d’un dispositif compatible avec les dispositions inhérentes à la conception et à l’exécution des budgets programmes », selon le président de la commission des finances de l’Assemblée nationale.



En ce qui concerne les rapports de la Cour des comptes, le Député Seydou Diouf a salué le travail remarquable des membres de ladite Institution. « La cour nous a habitué à faire des rapports de qualité. Avoir une institution supérieure de contrôle qui est la cour des comptes, qui est dotée d’une autonomie, c'est très utile. Il faut jamais l’oublier. La loi organique datant de 2012 après la venue du chef de l’Etat Macky Sall, a étendu les prérogatives des magistrats membres de la cour des comptes. La cour établi elle-même son calendrier. La cour des comptes fait des rapprochements comptables, c’est vrai, mais fait aussi des analyses qualificatives. S’il y a des dysfonctionnements elle peut saisir le garde des sceaux. La Cour des comptes ne peut pas tenter des actions publiques et les sanctions sont souvent pécuniaires et non judiciaires. Les Sénégalais doivent dépassionner le débat. Cela ne relève pas du domaine pénal », a –t-il déclaré. Les recommandations de la Cour des comptes sont plutôt axées sur des redressements de gestion et sur les procédures budgétaires. « Le président de la République peut alors mettre en place un comité comme cette commission qu’il a annoncée, pour faire le suivi des recommandations pour s’assurer que les acteurs concernés se retrouvent autour d’une table pour mettre en pratique ces recommandations de bonne gouvernance », a affirmé Seydou Diouf.



Les locales de 2021 ont été aussi abordées lors de cette entretien. « On compte y participer. Sous quelle bannière? On ne sait pas encore. Car je ne peux pas rester insensible aux problèmes que traverse ma localité qui est Rufisque », a-t-il ajouté...