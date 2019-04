Entreprises performantes : Dakar abrite la grande messe de l’Intelligence Economique Africaine.

Après Ouagadougou, Paris, Douala, Tunis et Yaoundé, c’est au tour de la capitale sénégalaise d’abriter les États Généraux de l’intelligence économique africaine les 29 et 30 avril prochain.

Ce rendez-vous continental va favoriser l’intégration d’un système d’intelligence économique qui permettra de s’assurer de l’existence d’un marché pour la future innovation dans le contexte de la mondialisation qui requiert la mise en place d’un système d’information efficace pour bien connaître les contraintes actuelles de l’environnement mondial. Selon Guy Gweth, le président du centre africain de veille et d’intelligence économique, cette rencontre au delà du renforcement des capacités et des échanges, permettra de hisser l’Afrique sur un piédestal en mettant ses entreprises dans un processus de développement de leurs forces pour une économie tenue par les africains, et pour les africains.