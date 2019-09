Entrepreneuriat féminin : 46 entreprises, dont 19 de Thiès et Tivaouane, reçoivent leurs parchemins de fin de formation en agroalimentaire et des kits de bonnes pratiques d'hygiène

La coopération Belge au Développement, Dgd, a organisé une cérémonie de remise d'attestation de fin de formation à 46 entreprises dont 19 dans la région de Thiès et Tivaouane et de kits de bonnes pratiques d'hygiène. En effet, ceci entre dans le cadre du programme entrepreneuriat féminin 2017-2021, "Jigeen Ni Tamit" (Les femmes aussi) de l'Association pour la promotion de l'éducation et de la formation à l'étranger, Apefe, en partenariat avec le ministère de la famille du genre et de la protection des enfants. Ledit programme vise à renforcer les capacités techniques et managériales des entreprises féminines agroalimentaires (Lait, halieutiques, fruits, légumes) afin de les rendre compétitives et durables. D'après l'assistante technique du programme, Anne Reynebeau, "les femmes ont besoin d'être aidées dans le mode de gestion de leur entreprise. Car, la gestion est le nerf de la guerre pour qu'une entreprise puisse aller de l'avant et espérer avoir les retombées escomptées". Une des bénéficiaires, Awa Thiandoum, chef de l’entreprise Etablissement "Siggil Jigeen ", est d'avis que " pour avoir une souveraineté alimentaire, il faut consommer local". Elle a également salué la pertinence du projet, lequel, dit-elle, a permis aux femmes de Thiès qui s'activent dans l'entreprenariat féminin d'acquérir des connaissances dans des domaines aussi importants qui vont leur permettre de jouer leur partition dans la voie de l'émergence.