Entrepreneuriat et financement à Kaolack : La quasi totalité des projets de jeunes ne sont pas bancables.

L'édition 2018 du Forum sur les opportunités qu'offre la région de Kaolack en matière d'investissements a eu lieu ce samedi 22 décembre au cœur de ville. Une initiative de l'association dénommée Action Kaolack qui veut à travers ce rendez vous créer un cadre d'échanges et de réflexion sur les opportunités d'investir dans la région de Kaolack. Le parrain de cette édition, Moustapha Sow, qui a pris part à cet évènement, a déclaré que par cette démarche, Action Kaolack rassure et facilite le travail que certains natifs de la région font sur le terrain pour accompagner les jeunes à travers leurs projets. Selon Moustapha Sow, au-delà de l'idée d'un projet, le plus important c'est l'objectif que doit avoir un projet. Il s'agit de bien mûrir son projet, faire un business plan avec un objectif à court, moyen et long terme.

Ce forum vient ainsi aider la jeunesse kaolackoise à trouver un emploi, mais aussi trouver des partenaires pour le financement de leurs projets. Déjà SF Capital s'est mis en première ligne pour soutenir et accompagner cette initiative de Action Kaolack. À Kaolack, la quasi-totalité des projets présentés par les jeunes peinent à trouver un financement faute d'une bancabilité. Il s'agit alors pour Moustapha Sow et les membres de Action Kaolack de participer d'abord à la formation de ces jeunes porteurs de projet mais aussi et surtout s'investir pour l'obtention d'un financement pour le démarrage de leurs activités. À en croire le président de la fondation, Moustapha Sow, le développement de la région de Kaolack ne peut se faire sans une bonne implication des populations à travers la jeunesse. Dans la même foulée, M Sow a salué l'initiative des membres de Action Kaolack de réfléchir pour trouver les voies et moyens pour permettre aux jeunes du bassin agricole de s'investir à l'entrepreneuriat féminin à travers le financement de leurs différents projets...