Entrepreneuriat digital : La DER/FJ invite les communes de Bargny, Mont-Rolland et Sandiara à déposer leurs candidatures avant le 1er novembre 2021

La délégation à l’entreprenariat rapide des femmes et des jeunes, dans son programme pour l'entrepreneuriat numérique à travers son partenariat avec le PNUD, a lancé un avis aux porteurs de projets numériques et jeunes entreprises innovantes des communes de Bargny, Mont-Rolland et Sandiara. Ainsi, il leur est demandé de déposer leurs candidatures avant le 1Novembre pour bénéficier du programme pour la promotion de l’entrepreneuriat digital.En effet, l'accessibilité numérique est un défi majeur auquel les jeunes et les femmes font face. Or, il est important aujourd’hui que les jeunes et les femmes puissent avoir accès aux ressources numériques pour participer au développement économique conformément à l’Objectif de Développement Durable (ODD) et à la stratégie numérique du Sénégal (SN 2025). De nombreuses recherches et expériences montrent que le numérique est un puissant levier d’autonomisation économique.C’est dans ce contexte et fortes de leurs expériences dans le numérique que la DER/FJ et le PNUD se sont engagés dans la mise en œuvre d’un partenariat stratégique articulé autour de trois composantes majeures : (1) soutien des jeunes à l'entrepreneuriat, (2) création d’un fonds numérique pour les jeunes et les femmes entrepreneurs, (3) appui à la commercialisation des produits des bénéficiaires du programme.Les communes de Bargny, Sandiara et Mont-Rolland sont invitées à rejoindre ce programme en apportant une idée ou un projet numérique innovant ou une solution technologique qui répond à un besoin conforme aux priorités de développement économique de leur localité.Les 120 porteurs de projets et d’idées de projets retenus participeront à un atelier pratique (hackathon) sur 48h dans leur localité pour renforcer et structurer leur projet en vue de la sélection finale des 60 bénéficiaires du programme qui se fera à l’occasion d’une présentation (pitch) à la fin de cet atelier, devant un jury de sélection.Dans le cadre de ce programme pour la promotion de l’entrepreneuriat digital, les 60 porteurs de projets sélectionnés à l’issue de l’atelier de 48h (hackathon) vont bénéficier d’un parcours d’accompagnement qui leur permettra de valider leur phase d’idéation à travers l’incubation de leurs projets. Le programme prévoit également un fonds numérique pour mettre à la disposition des porteurs de projets retenus et faisant leurs preuves lors de la phase d’incubation des fonds d’amorçage pour les aider à lancer leurs activités sur le marché et à contribuer au développement économique de leurs terroirs.Pour postuler, les candidatures doivent se faire en quatre étapes :1- Candidature via le formulaire en ligne à partir du lien : https://docs.google.com/ forms/d/e/ 1FAIpQLScqFz0rAKUBFy7Geav6qorv asPjSCv9zs7iLYHiPVUyYnU-qQ/ viewform 2 -Participation à la session d’informations sur l’appel à candidature3 – Délibération par le comité et notification de sélection pour la participation à l’atelier de 48h (hackathon)4 – Participation à l’atelier de 48h (hackathon) et sélection finale des 60 bénéficiaires.L’appel à candidatures est ouvert jusqu’au lundi 1er novembre 2021 à 12h.