Entrepreneuriat des Jeunes : L’Artiste Carlou D lance le concept « Werul ma Weru »

Dans le but d’aider les jeunes qui souhaitent entreprendre et qui ne savent pas par où commencer dans l’entrepreneuriat, l’artiste Musicien, Carlou D a lancé le concept « Werul ma Weru » avec comme thème :« de l’informel à la structuration ». En effet, dans le cadre du spectacle de fin d’année intitulé "Cœur de Lion », un plus a été apporté, il s’agit d’un projet pour les fans et les jeunes de manière générale.



Il consiste à créer un lien entre les partenaires et les jeunes entrepreneurs, les assister, leur permettre de se structurer. L’idée est de donner un coup de pouce aux jeunes qui désirent entreprendre, en les aidant à réaliser leur rêve. Sur ce, L’artiste Carlou D, à travers une vidéo, lance un appel aux partenaires pour accompagner ce programme destiné aux jeunes.



Coach, Talent Developer et Coordonnatrice du Programme « Wérul ma Weru », Mme Marieme Diop Maiga, nous en dit un peu plus sur ce concept. « Le contexte, c’est que les jeunes ont des projets, beaucoup d’idées, mais ils évoluent dans l’informel. Il s’agit de les former, de leur donner les outils nécessaires pour leur structuration ».



Dans un premier temps, « une cohorte de 50 jeunes va bénéficier de renforcement de capacité. Ils seront formés sur une période allant de 6 mois à 1 an, chacun dans leur domaine (Agriculture, la mode, la transformation alimentaire …) etc. Ils auront l’occasion de rencontrer leurs mentors dans les domaines précités, de nouer des relations avec les partenaires du projet », explique Mme Maiga.



Interpellée par Dakaractu sur une possibilité de financement des projets des jeunes, la directrice de Kalimar Consulting, de faire cette précision : « Nous sommes là pour créer des relations avec des partenaires, des rencontres avec les mentors. Après on va voir pour les besoins de financement. Pour l’instant, on est en phase d’expérimentation, on va tester tous les projets ».



Le 1er Décembre 2023, au Grand Théâtre, il y aura une grande rencontre entre les jeunes porteurs de projets, formés dans le cadre du programme « Werul ma Weru » et leurs partenaires. Le soir l’initiateur du Projet, l’artiste Carlou D va donner un grand spectacle pour le plaisir de ses fans et autres mélomanes.