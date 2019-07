Entrepreneuriat Rapide pour l'année 2019 : La Der décline ses ambitions

Au terme de sa première année de fonctionnement, la délégation à l'entrepreneuriat rapide pour les femmes et les jeunes (Der) a fait le point, ce vendredi, sur ses réalisations effectuées durant l'année 2018. En effet, sur un financement de 30 milliards de francs cfa en 2018, "la Der a eu à financer 183.000 bénéficiaires dans plusieurs domaines d’investissement", notamment l’autonomisation économique pour les femmes et les jeunes.



Pape Abdoulaye Sarr a saisi l'occasion pour décliner les ambitions de la Der de l'année 2019. À l'en croire, des innovations majeures seront apportées. Il s'agit en autres des dépôts de candidature qui, cette année-ci, se feront en ligne, de l'inclusion des nano financements compris entre 10.000 et 50.000 remboursables sur une durée d'un mois maximum. Et aussi l'adoption des 3 F : financer, formaliser et former. Autrement dit, toutes les personnes qui en 2019 bénéficieront du financement de la Der, seront obligées d'être formées afin de leur faciliter l'accès à des produits et services financiers adaptés aux besoins des entrepreneurs avec des taux d'intérêt et des garanties allégées.



Selon le délégué général de la Der, l'initiative portée sur les innovations a pour objectif d'améliorer l'économie nationale.



Pape Amadou Sarr rappelle que l'offre de l'accompagnement financier de 2019 ne changera pas de manière significative. Les 30 milliards de francs destinés au budget ont été renouvelés et les critères de sélection restent les mêmes.