Entrepreneuriat : Les États-Unis renforcent la DER à hauteur de 12 milliards de FCFA

Conformément à la politique de promotion de l'innovation et de l'entrepreneuriat, à travers l'inclusion financière et sociale des sénégalais, l'ambassadeur des États-Unis a octroyé un financement d’environ 12 milliards de FCFA soit 20 millions de dollars US, à la Délégation de l'entrepreneuriat rapide des femmes et des jeunes (DER). Le partenariat a été scellé entre la DER et la fondation USAID ce samedi.

Par ailleurs, cette collaboration entre dans le cadre de la promotion du développement des chaînes de valeurs afin de participer à l'accroissement de la compétitivité des PME sénégalaises sur les marchés nationaux et internationaux.

En outre, avec cette synergie DER/USAID il est prévu le financement d'initiatives entrepreneuriales intégrant le renforcement des capacités pour les cinq prochaines années. Ainsi, elles contribueront chacune à hauteur de 6 milliards de FCFA à raison de 1,2 milliard par an pour financer les projets dans les secteurs prioritaires de l'économie nationale.