Entrepreneuriat : « Il y a encore trop de bureaucratie qui empêche que tous ce potentiel se développe » (Directeur Fondation Naumann)

L’entrepreneuriat au Sénégal a de beaux jours au Sénégal. Cependant il reste des choses à faire surtout du côté de l’État. C’est en tout cas la conviction du Directeur de la Fondation Naumann, Joe Holden. « Je suis fasciné par la créativité des entreprises sénégalaises. Mais il reste des choses à faire surtout en termes d’adaptation. Il y a un grand potentiel pour les jeunes entrepreneurs, mais il faut que l’État puisse faciliter encore plus le développement de l'entrepreneuriat. Spécialement chez les jeunes, il y a encore trop de bureaucratie qui empêche que tout ce potentiel se développe comme il faut », a-t-il dit. Il prenait part à la soirée « FuckUp Nights » autour de l'échec et du rebond entrepreneurial qui permettent à des entrepreneurs de raconter leurs expériences d'échec et de partager publiquement les leçons apprises.