Entreprenariat: Le ministre Fatou Diane déniche les compétences féminines

Le Ministre de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, Dr Fatou Diané Guèye a procédé au lancement du comité de Pilotage des Assises Nationales de l'entreprenariat féminin et de l'autonomisation des femmes. Cette réflexion servira à dégager des axes prioritaires d’intervention dans une logique d’accélérer la réalisation de l’égalité des sexes et l’autonomisation de toutes les femmes et filles en 2030. Les assises seront coordonnées par trois comités (pilotage, scientifique et organisation) dont la composition et les attributions seront définies dans une note de service. Le comité de pilotage comprend les ministères sectoriels, les partenaires techniques et financiers, les organisations de la société civile, les organisations de femmes, les organisations de jeunes, les universitaires et chercheurs, etc.Ce sera aussi l’occasion de tirer le bilan d’une part et d’autre part de dégager des perspectives pour la relance de l’entreprenariat et l’accélération de l’autonomisation des femmes, dans une approche participative.Un comité scientifique composé par le Ministère de la Femme, de la Famille et de la Protection des Enfants, le Ministère de l'Agriculture, de l'Equipement rural et de toute les ministères concernés sera mise en place. Ce comité d’organisation sera également sous la coordination de la Directrice du Centre national d'assistance formation pour la femme (CENAF).Cette rencontre a eu lieu sous la présence du Ministère de l'Agriculture et de l'Equipement rural, du Ministère de l'Economie, du Plan et de la Coopération, du Ministère de Finances et du Budget, du Ministère en charge du développement communautaire, de la Délégation à l'Entreprenariat rapide pour les femmes et les Jeunes (DER/FI), l’ONU FEMMES; UNFPA; AMC; IPAR; CRDI; CREFAT.