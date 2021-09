Entrée en Belgique en période de Covid-19 : Le Royaume exige une attestation de « voyage essentiel » pour …

Le Royaume de Belgique rend encore l’entrée dans son territoire plus compliquée à cause des restrictions contre la Covid-19. Ainsi, en plus des mesures prises depuis le 31 août dernier, le Royaume exige plus de documents sanitaires aux voyageurs.



« À partir du 1er septembre, les certificats de vaccination des pays tiers (non membres de l’UE) seront également acceptés en Belgique sous certaines conditions, dans l’attente de leur accord d’équivalence avec l’UE. Par vaccination complète, on comprend : la vaccination avec un vaccin approuvé par l'agence européenne des médicaments (EMA) et dont toutes les doses de vaccin prévues dans la notice ont été administrées depuis au moins 2 semaines », fait savoir la Cour Royale par l’entremise de sa représentation diplomatique au Sénégal.





Aussi, précise le Royaume, les voyageurs qui n’ont pas la nationalité d’un pays de l’Union Européenne ou de la Zone Schengen, qui ont leur résidence principale dans un pays tiers et qui ne disposent pas de certificat de vaccination valable (UE ou hors EU) sont toujours obligés d’obtenir une attestation de « voyage essentiel » délivrée par l’Ambassade afin de pouvoir voyager en Belgique...