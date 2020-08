Entrée en 6ème-CFEE : Les candidats à l’épreuve du premier diplôme académique (Reportage).

L’examen pour l’obtention du certificat de fin d’études élémentaire (CFEE) et de l’entrée en 6ème a démarré ce 20 août sur l’étendue du territoire national.



Pour mesurer l’effectivité du déroulement à Dakar, des centres ont reçu la visite du ministre de l’éducation nationale.



Quelques absences à relever chez les candidats, mais dans l’ensemble, aucune contrainte n’est à signaler. Et pour les premiers candidats à rendre la copie, les épreuves étaient accessibles.



Autre facteur essentiel dans le déroulement de l’examen, il s’agit de la sécurité sanitaire dans ce contexte de propagation de la covid-19. Pour les acteurs, il n’est pas question de badiner avec les consignes édictées. Le protocole sanitaire a été scrupuleusement appliqué.



L’examen se déroulera en 2 phases avec un début principalement consacré aux épreuves pour l’obtention du certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) le premier jour et pour finir les candidats seront soumis aux épreuves pour l’entrée en sixième.





285.812 candidats prendront part à cet examen pour l’obtention du tout premier diplôme académique.