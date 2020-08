Entrée en 6ème - CFEE : « Faire en sorte que nos enfants soient mis en sécurité était notre problème » (Bakary Badiane, FNAPEES)

La fédération nationale des Associations des Parents d’Élèves et Étudiants du Sénégal a relevé une organisation impeccable dans le déroulement de l’examen du certificat de fin d’études élémentaires (CFEE) et de l’entrée en 6ème. Le président de l’organisation, Bakary Badiane, a effectué ce 20 mars une visite dans certains établissements de la capitale pour mesurer l’effectivité du déroulement de l’examen du CFEE et de l’entrée en 6ème entamé ce 20 mars sur toute l’étendue du pays. « Faire en sorte que nos enfants soient mis en sécurité était notre problème et nous constatons que toutes les mesures ont été prises à ce niveau », a souligné le président de la FNAPEES. Bakary Badiane s’exprimait à l’occasion de sa visite à l’école Apix de Guinaw Rails Sud.