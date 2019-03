Entre retrouvailles, évaluations et perspectives : La Coalition Macky 2012 veut "planer sur une nouvelle ère".

Réunie hier autour d'un dîner de retrouvailles durant lequel il était question d'échanger, la coalition MACKY2012 juge qu'en tenant compte des enjeux politiques, elle sera capable de porter les grandes orientations de la nouvelle dynamique. Ces retrouvailles initiées par des responsables tels Ibrahima Sall président du Model, a vu la présence de nombre de ses membres fondateurs comme Mahmoud Saleh et autres Jean Paul Dias.

Après de fructueux échanges, il a été question de mettre en place un comité pour piloter et faciliter la cohésion qui favorisera le soutien permanent de la politique du chef de l'État.

Il faut aussi noter que cette rencontre a permis à la coalition de gommer les aspérités et de dépasser les divergences pour se projeter dans une nouvelle ère...