Entre irrégularités, insécurité, programmes inadaptés et manque de volonté politique : Qui pour sauver la migration africaine ?

« Le phénomène de la migration surtout celle irrégulière résulte de l'échec des politiques publiques mises en place par nos États et surtout le manque de coordination dans la matière de prise en charge des questions liées à la migration. Aujourd'hui le phénomène est en train d'empirer alors que nous n'avons pas encore les moyens institutionnels forts qui puissent maintenir les jeunes dans notre pays. Si les États africains ont accepté l'externalisation des frontières en Afrique, dans un souci de renforcer l'approche sécuritaire des migrants, c'est que quelques fois, ils n'ont pas compris que cela n'arrive pas à stopper les jeunes pour risquer la migration.



La meilleure réponse à apporter à ce phénomène, c'est de fixer les conditions de maintenir les jeunes dans leurs territoires à travers la mise en place des projets et programmes ambitieux suffisamment forts en terme de finances et stratégies, en terme de vision pour que les jeunes se sentent dans ces projets et acceptent de participer naturellement à l'accompagnement des acteurs des collectivités territoriales pour une prise en charge de leurs besoins au niveau local. Seuls les africains eux mêmes peuvent sauver la migration africaine en commençant par l’Union Africaine. Il y a un besoin de l'ensemble des chefs d’État, d'avoir une volonté politique forte pour formuler des stratégies en matière d'élaboration de politiques migratoires qui puissent non seulement prendre en compte la préoccupation des jeunes, mais aussi prendre en compte le respect des droits des personnes en mobilité pour faire de sorte que ce phénomène soit un souvenir lointain », laissent entendre les spécialistes des questions migratoires.



« L’encadrement dans les départs, dans l’installation et le retour »

Loin s'en faut de la vision du professeur Bouba Diop et de

, l’ancienne présidente de la plateforme nationale des migrants en France, Mme Khady Sakho Niang reste très sceptique par rapport à la question. Car pour elle, la migration on ne peut pas la sauver, mais il faut plutôt l’encourager et l’encadrer.



À la question de la persistance et la recrudescence du phénomène de la migration irrégulière surtout en Afrique, Mme Khady Sakho Niang évoque l’inefficacité des politiques et programmes mis en œuvre par les États africains. « Souvent on a tendance à cantonner le migrant comme, soit un élément simplement économique qui contribue au développement mais aussi leurs contributions sont multiples. C’est pourquoi la dialectique migration et développement met en lumière surtout ce qui est l’apport de compétences, de savoir faire des migrants et surtout là où ils vivent.



Actuellement, je pense que nul n’est mieux que chez soi. Pourquoi on nous refuse un certain niveau de développement, je me dis qu’au Sénégal, on revient souvent dans certains quartiers quelques années après, rien n’a changé. Parce que tout simplement les politiques mises en place ne sont pas adaptées aussi bien au niveau du développement local que sur le terrain, même si je ne peux pas tout fustiger. Il faudrait alors essayer de faire effondrer le mythe du voyage. Parce que ceux qui partent ne sont pas suicidaires, mais plutôt ils ont un bon espoir de réussir ailleurs. Pour cela nous devons chercher les causes dans notre écosystème de développement qui a failli.

Cependant la migration on ne peut pas la sauver parce que c’est un phénomène naturel. La migration il faut l’encourager et l’encadrer, puisque les gens vont toujours migrer. Il faut donc de l’encadrement dans les départs dans l’installation et dans le retour. Car pour toute personne en situation de migration, son plus grand souhait c’est de revenir, s’installer et d’être en phase avec l’écosystème social culturel », propose l’ancienne présidente de la plateforme nationale des migrants en France.

Tout pour dire que, dans ce contexte marqué par la relance des économies mondiales post-covid-19, il est impératif pour les États de conjuguer les efforts pour élaborer des stratégies tendant à mettre en place des politiques et programmes ambitieux qui pourraient maintenir les populations, les jeunes en particulier dans leurs États…

