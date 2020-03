Entre épidémies et pandémies parues dans le monde : Comment éviter l'hécatombe face au Covid-19?

En interrogeant l'histoire, nous constatons que l'humanité a découvert le bilan catastrophique de quatre années de confrontation militaire (la première guerre mondiale) avec notamment un nombre étonnant de morts : 18.600.000 morts. D'autre part, une autre pandémie dénommée grippe espagnole, a eu lieu entre 1918 et 1919. Il faut rappeler que cette grippe a atteint toute l'Europe jusqu'au lointain pacifique. C'est un phénomène qui avait entraîné beaucoup de dégâts avec un bilan faisant entre 50.000.000 et 100.000.000 de morts soit 2 à 5% de la population de l'époque.



La méningite cérébro-spinale qui était certes rare, mais sévère, a sévi également au Sénégal de même que la peste qui s'est introduite à Dakar en 1914 et qui a fait plusieurs morts, notamment à Dakar et Yoff.



Eu égard à la dangerosité du fléau qui se profile, une batterie d'initiatives et de mesures pratiques a été prise avec les décisions du chef de l'État se traduisant par l'arrêt des cours pendant 3 semaines, et l'arrêt de toutes les activités qui favorisent les rassemblements pendant 30 jours. À saluer aussi, l’engagement citoyen avec les différentes contributions financières ou matérielles à l'image de celle du Khalife général des mourides et d’autres bonnes volontés qui ont jugé nécessaire d’appuyer le ministère de la santé et de l’action sociale.



Dans le registre des actes à saluer, il faudrait aussi se féliciter des mesures de surveillance qui sont de plus en plus renforcées avec les caméras thermiques disposées un peu partout au niveau de l’aéroport Blaise Diagne, pour détecter la température élevée des passagers...