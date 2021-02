Entre boycott, dénonciations et bousculades : Le film de la chaude journée entre députés de l'opposition et forces de l'ordre à l'hémicycle. Bonjour

Tout se déroulait normalement aux alentours de l'Assemblée nationale et de la place Sowéto, où régnait un calme plat sous une haute surveillance policière.



Mais tout d'un coup, tout a changé radicalement, après que les députés de l'opposition ont décidé de boycotter la séance plénière pour observer un sit-in devant les grilles de l'Assemblée nationale.



Ainsi s'engagera un long bras de fer entre les parlementaires qui voulaient faire leur point de presse devant les grilles de l'assemblée nationale et les forces l'ordre qui interdisaient toute forme de rassemblement à la place Sowéto et les journalistes reporters qui cherchaient à comprendre ce qui c'était réellement passé à l'intérieur de la salle.



Après diverses péripéties, les policiers céderont à la volonté des parlementaires de s'adresser à la presse devant les grilles du parlement...