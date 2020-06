Entre augmentation inarrêtable des cas de coronavirus et faiblesse du taux de guérison : Le Covid-Organics opère-t-il à Madagascar ?

Le nouveau coronavirus a le don d’avoir mis la communauté scientifique devant le fait accompli. Pour preuve, la polémique sur un traitement approprié est toujours d’actualité.







Le seul qui a fait ses preuves jusque-là, notamment le protocole de l’infectiologue marseillais, Pr Didier Raoult ne fait pas l’unanimité. C’est dans cette course de recherche de solution mondiale que l’Institut malgache de recherches appliquées a développé un remède à base de plantes présenté en grandes pompes par le président Andry Rajoelina.







Le Covid-organics, une décoction élaborée à partir de l’Artémisia connue pour ses vertus antipaludiques et d’autres plantes malgaches fait son entrée dans le dispositif thérapeutique aussi bien à Madagascar que dans d'autres pays africains comme le Tchad et la Guinée Équatoriale.







Lors de la présentation du « Tambavy CVO » comme l’appelle affectueusement mais pompeusement Andry Rajoelina, il a été fait état de la guérison de deux malades ayant été traités avec la nouvelle solution locale.



Sous le charme, des présidents africains ne tarderont pas de se rapprocher de leur homologue malgache pour le féliciter, mais surtout pour formuler un vœu d’avoir des échantillons en vue de le tester dans leurs pays respectifs. C’est ainsi qu’un cargo a été envoyé à Antananarivo par le chef de l’Etat bissau-guinéen pour récupérer les cartons offerts à quinze pays de l’Afrique de l’Ouest. Le Sénégal en fait partie.







Mais depuis le 20 avril, jour du lancement du CVO, la magie ne semble pas avoir opéré comme l’annonçait le président malgache. Pour illustration, le nombre de cas qui était de 121 le 20 avril est passé, moins de deux mois après à 1290. Ces statistiques seraient sans incidence majeure si dans le même temps le taux de guérison avait suivi. Mais tel n’est pas le cas. Malgré l’efficacité présumée du Covid-Organics, les cas de rémission sont de 384, soit près du tiers des patients sous traitement qui s'élèvent à ce jour à 896 tandis que 10 décès sont déplorés.







Pour expliquer cette flambée de contaminations dans son pays, Andry Rajoelina qui s’est adressé à ses compatriotes le 17 mai l’a mis sur le dos du non-respect de l’invite faite à la population de prendre le Covid-Organics en prévention. Le remède est autant préventif que curatif.







Un mois après cette allocution, les choses ne se sont pas arrangées. La situation reste alarmante. D’où la nécessité pour le président Rajoelina de monter souvent au créneau pour rappeler à ses compatriotes l’importance de respecter les gestes-barrières.







Pour revenir sur le taux de guérison, ressassons qu’il ralentit, mettant en doute l’efficacité du Covid-Organics quoi qu’il soit proposé et non imposé aux malades. Il y a aussi les contre-indications à prendre en considération dans le traitement des sujets porteurs du virus. Mais toujours est-il que le remède local peine, deux mois après son lancement, à convaincre, en dépit de la volonté du président malgache de montrer le contraire.







Hier encore, il a tenu à rassurer la population en ces termes: « pendant la dernière moitié de la quinzaine de l'état d'urgence sanitaire, 199 des 483 cas recensés ont été traités avec le CVO, c'est à dire un peu moins de la moitié des malades ».







Dans la même lancée, il ajoute: « Durant la deuxième semaine (entre 7et 14 juin), il y a eu cinquante-cinq patients guéris en prenant uniquement le tambavy CVO ». Fait-il dans le populisme ?



En tout cas, Madgascar n'a pas abandonné le traitement à base d'hydroxychloroquine et d'azithromycine que le CVO était censé déboulonner.







Interviewé par RFI et France24 le 11 mai dernier, il tranchait: « Une nette amélioration de l'état de santé des patients ayant reçu ce remède a été observée en 24 heures seulement après la première prise. La guérison a été constatée après sept jours, voire dix jours. Ce remède est naturel, non toxique et non invasif ». Un discours qui contrasterait d'avec la réalité.







Selon le témoignage d'un médecin exerçant dans un centre de traitement, cité par tribune-madagascar, des porteurs sains qui ont pris le CVO ont attendu deux mois pour guérir alors qu'avec l'hydroxychloroquine et l'azithromycine, le patient est remis sur pied au bout de quinze jours. Le Tchad qui a reçu ses cartons le 09 mai a testé le remède malgache comme complément alimentaire. Sur les 700 cas récupérés par Ndjaména, 34 ont été soignés avec le Covid-Organics.







C’est dire que le Covid-organics, annoncé comme le remède miracle contre la Covid-19 n’a pas encore montré des signes à même de séparer l’humanité du virus qui a tué 427 000 personnes dans le monde, en six mois.