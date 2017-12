Entre 568, 700 et 800 milliards : Madické Niang souhaite savoir le prix réel du TER

Me Madické Niang souhaite connaitre le prix réel du Train express régional (TER). A cet effet, il a posé une question ce lundi au ministre de l’Economie, des Finances et du Plan, qui est à l’Assemblée nationale depuis ce matin de bonne heure pour défendre le Programme triennal d’investissements publics 2018-2020. Pour l’ex-ministre des Affaires étrangères, le coût initial du TER annoncé dans la banque de données des projets est de 568 milliards. Plus tard, dans le rapport financier et économique, ce coût a été porté à 700 milliards. Avant-hier, un ministre l’a ramené à 800 milliards de F Cfa à travers les antennes de la Rfm. « Ce qui est grave, on nous dit que le train s’arrête à Diamniadio pour le moment. Quand il atteindra Aibd, quel sera son coût ? », s’interroge l’avocat. A en croire son président Me Madické Niang, « le groupe Liberté et Démocratie n‘approuve pas ce programme triennal d’investissements sur une base tout à fait clair ». « Cette base, je l’ai tirée de vos propres documents. Il ne respecte pas le principe de sincérité. C’est un principe qui a été consacré par la loi organique sur la loi de finances. Nous avons 6257 milliards d’investissement. Si on enlève les 1352 milliards de 2018, ça nous permet d’arriver à près de 5000 milliards. Vous allez investir près de 2500 milliards en 2019 et en 2020. Où allez-vous trouver les ressources ? Une telle projection ne se justifie pas », a ajouté le libéral. Celui-ci craint un alourdissement de la dette du Sénégal pour mobiliser cette manne financière.