Entre 2005 et 2018 : La Centif a transmis 190 rapports au Procureur

Le Directeur des enquêtes de Police de la Cellule Nationale de Traitement des Informations Financières (Centif), le Commissaire de Police Divisionnaire de Classe Exceptionnelle Mamadou Thiandoum, poursuit sa tournée dans les 14 régions du Sénégal. Hier, mardi 2 Juillet 2019, il a révélé qu’entre 2005 et 2018, la Centif a enregistré 1370 déclarations d’opération et transmis 190 rapports au Procureur. Président du Comité de coordination de la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme, Mamadou Thiandoum a précisé que l’atelier de sensibilisation permet aux acteurs de mieux appréhender leurs missions et rôles pour plus d’efficacité dans la lutte. La tournée va se poursuivre à Matam, Thiès, Dakar avant de continuer sur l’axe Diourbel-Kafrine-Fatick. La Casamance, Kaolack, Tambacounda, Kédougou ont déjà été sensibilisées.