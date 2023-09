Enterrement de JP : « Il était comme un fils pour moi » (Aly Diop, acteur de cinéma)

Venu assister à l’enterrement de Jean Paul D’almeida qui a eu lieu ce vendredi 8 septembre 2023 au cimetière Saint-Lazare, Aly Diop un des plus proches collaborateurs du défunt, témoigne son admiration.« Tout le monde est unanime sur la bonté et la droiture de JP. Jean Paul et moi avions joué ensemble dans la série «Idoles» et j'étais son père. Nous étions très proches », rapporte Aly Diop, acteur de cinéma...