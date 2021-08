Enterrement de Habré : « Il aimait son pays. On le sentait dans ses discussions. Malheureusement à cause des règlements de comptes, on en est arrivé là » (Jaraaf Youssou Ndoye)

Venu accompagner son ami à sa dernière demeure, le Jaraaf de Ouakam, Youssou Ndoye, n’a pas caché son amertume sur les conditions dans lesquelles l’ancien président de la République du Tchad a été enterré.



Selon lui, « Hissène Habré est parti sur la pointe des pieds alors qu’il était ancien Chef d’État. Je rappelle que la vie est simple. Si tout le monde faisait ce qu’il doit faire, on n’en serait pas là dans cette situation. Enterrer un ancien chef d’État dans ces conditions, n’est pas digne. Il faut qu’on accueille sa famille au Sénégal, car il aimait notre pays, c’est pourquoi il a choisi le Sénégal comme pays d’asile. Il aimait tant notre pays grâce à notre hospitalité. Il me le disait chaque fois que nous étions ensemble. Il aimait son pays. On le sentait dans ses discussions. Malheureusement à cause des règlements de comptes on en est arrivé là. Le Sénégal n’oubliera jamais Hissein Habré », fait-il savoir.