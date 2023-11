Enseignement supérieur: le projet de budget 2024 est projeté à 346,711 milliards FCFA.

L’examen du projet de budget du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation est en cours à l’assemblée nationale, au moment où ces lignes sont redirigées.



Au titre de l'année 2024, le projet de budget du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation est arrêté à 346 711 832 357 FCFA en Autorisations d'engagement et à 303 431 815 229 FCFA en Crédits de paiement.



Par programme, ces crédits sont répartis en trois (3) programmes que sont l’Education supérieure, les Œuvres sociales universitaires et le programme Pilotage, Gestion et Coordination administrative.



Le ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, Pr Moussa Baldé va défendre le projet de budget devant les parlementaires. Il est assisté dans la tâche par Mamadou Moustapha BA, Ministre des Finances et du Budget, et Samba SY, Ministre du Travail, du Dialogue social et des Relations avec les Institutions.