Enseignement supérieur : le SAES s'érige contre les cours en ligne imposés aux étudiants

En effet, la question de la reprise des activités de l’enseignement dans les universités publiques du pays fait débat. Les enseignants supérieurs exigent que les universités publiques rouvrent leurs portes afin que les étudiants puissent terminer l’année scolaire 2022-2023 qui avait été interrompue par les violences et saccages à l’UCAD en juin dernier. Mais la question qui fait débat le plus dans le milieu de l’enseignement supérieur, c’est les cours en ligne enjoints aux étudiants depuis la fermeture des universités publiques en juin dernier.



Le SAES est formel. Il n’est pas d’accord à l’idée de dispenser les cours en ligne. Les enseignants du supérieur dénoncent cette alternative aux cours en présentiel et exigent que les enseignants ne participent plus à ces cours en ligne, car c’est une manière de sacrifier les étudiants. Ils estiment que les universités publiques du pays, hormis l’UVS, sont conçues pour abriter des cours en présentiel...