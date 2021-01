Le ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation du Sénégal et le ministère de l'enseignement supérieur de la République Cubaine ont signé un accord de coopération ce lundi 11 janvier 2020 dans les locaux du MESRI, à Diamniadio.



Cette cérémonie a été présidée par le ministre de l'enseignement supérieur de recherche et de l'innovation, monsieur Cheikh Oumar Hanne et madame Saylin Sanchez Portero, ambassadeur de la République de Cuba.



Selon, le ministre Cheikh Oumar Anne, "avec cet accord, nous allons franchir un pas important en allant dans une coopération multiforme dans le secteur du savoir et du savoir-faire. En signant cet accord de coopération, nous permettrons aux universitaires de nos deux pays d'échanger et de pouvoir bénéficier de ce qui se fait dans nos deux différents pays".



Pour l'ambassadeur de Cuba au Sénégal, madame Saylin Sanchez Portero, c'est avec un grand plaisir qu'elle dira signer cet accord sachant les relations cordiales qui lient les deux pays depuis très longtemps. Selon, elle "cette nouvelle coopération va nous permettre de consolider notre relation d'amitié et de fraternité."