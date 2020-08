Enseignement supérieur / Reprise des cours : « Nous espérons que la reprise se fera dans de bonnes conditions » (Mamadou S. Ka, Dir CAB. MESRI)

La réouverture des universités et instituts supérieur d'enseignement du Sénégal est prévue pour ce 1 Septembre 2020. Une reprise qui se fera dans le respect strict des mesures barrières, avec notamment le port obligatoire du masque. C'est ainsi, que le Ministère de l'enseignement supérieur de la recherche et de l'innovation, a décidé d'appuyer les structures d'enseignement supérieur en masques. Ainsi, "nous espérons que la reprise se fera dans de bonnes conditions, que les cours se dérouleront dans d'excellentes conditions et des conditions de paix", a dit M. Mamadou Samba Ka , directeur de cabinet du MESRI. Il se prononçait lors de la cérémonie de remise de masques aux responsables des universités, tenue ce 28 Août 2020 à la sphère ministérielle de Diamniadio.