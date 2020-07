Enseignement supérieur : Manquements à la pelle notés par l’IGE (Rapport 2018/2019) dans la gestion des orientations et allocations d’études.

L’Inspection générale d’État a réalisé, dans son rapport 2018-2019, une enquête sur les conditions d’orientation des bacheliers dans les universités et écoles privées de formation. Un défaut de planification et de pilotage, des carences dans l’approche méthodologique, un défaut de référentiel et une absence de partenariat stratégique entre l’État et les écoles privées ont été constatés.