Enseignement supérieur : Le Sudes/Esr charge le gouvernement.

Le Syndicat Unitaire et Démocratique des Enseignants du Sénégal/Enseignement Supérieur et Recherche (SUDES/E.S.R) a tenu, ce Mercredi 5 Décembre 2018 au camp Jérémy, une conférence de presse au sujet de la situation universitaire nationale.

Ledit syndicat a ainsi dressé une liste des manquements de la part du gouvernement concernant l’enseignement supérieur sénégalais.

Parmi les points soulevés, les budgets des universités très insuffisants par rapport à celui de la Présidence de la République qui est supérieur par rapport à toutes les universités réunies.

Pour terminer, ils appellent le gouvernement à accélérer la construction d’infrastructures universitaires et à mettre un terme à l’orientation des bacheliers dans les écoles privées...