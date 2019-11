Enseignement supérieur : Le Saes de l’Ucad annonce une série d’actions de protestation, ce lundi.

La Coordination du Syndicat des enseignants du supérieur du Sénégal (Saes) de l’Université Cheikh Anta Diop (Ucad) de Dakar a annoncé sa volonté d’initier une assemblée générale d’informations de Campus, ce lundi 04 novembre 2019, à 10 h 00, à l’amphi 5 de la Faculté des Sciences juridiques et politiques (Fsjp plus connu sous le nom de Fac de droit). L’Ag sera suivie d’une marche vers l’Ucad 3, puis d’un sit-in et d’un point de presse devant le bureau du Recteur, informe un communiqué parvenu à Dakaractu.



Dans ce document envoyé par le coordonnateur de ladite section syndicale de l’enseignement supérieur, ils en appellent à l’observation d’un débrayage à partir de 9 h 00 et d’une suspension de toute activité pédagogique et de recherche. Une invite faite, selon ladite structure, aux membres concernés, pour la bonne tenue de ladite assemblée générale.



Le coordonnateur légitime ces perturbations qui seront notées ce lundi, par un constat fait, selon lui, ‘’avec amertume’’ du ‘’non-paiement des sommes dues. Ce, malgré les immenses efforts fournis par les enseignants pour garantir le bon fonctionnement de l’institution et assurer une année académique 2018-2019 normale’’.