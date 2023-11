Enseignement supérieur : Le SAES décrète la journée « université morte » suivie d’une marche ce jeudi

Le bureau national du syndicat autonome de l’enseignement supérieur (SAES) presse le pas en corsant son plan d’actions de grève. Le secrétaire général David Célestin Faye et ses camarades ont décidé de décréter ce jeudi • une journée « université morte ». Dans son communiqué parvenu à la rédaction, « la décision implique l’arrêt de toutes les activités pédagogiques (cours, soutenances, délibérations y compris pour les formations payantes), et celui de toute participation à des activités administratives et réunions.



Le Saes juge « incompressible et grave » la situation liée à la fermeture et d’arrêt des enseignements dans certaines universités publiques depuis bientôt 6 mois « avec l’approbation du ministre de tutelle ». Mais regrette également « le non-respect du protocole d’accord SAES-Gouvernement du 6 janvier 2023 ».



Le bureau national du Saes invite les militants de toutes les universités du Sénégal à se mobiliser massivement pour la marche nationale prévue le jeudi 30 novembre 2023 à 10H à l’UCAD pour la sauvegarde de l’Université publique.



À rappeler que le mot d’ordre d’arrêt des cours « dispensés en ligne » dans toutes les universités publiques est toujours en vigueur.



Cheikh S. FALL