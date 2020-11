Enseignement supérieur : Le MESRI favorable à l'appui et la rénovation de l'UVS.

Le Ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation a rencontré le Conseil académique de l’Université virtuelle du Sénégal (UVS).



Pendant les échanges qui ont duré deux heures d'horloge, le coordinateur de l’université, le Pr Moussa Lo, et ses collaborateurs ont présenté de manière virtuelle les filières, les effectifs ainsi que les infrastructures dont l’UVS disposera pour mener à bien ses activités pédagogiques.



L’accent a été mis essentiellement sur les capacités d’accueil des Étudiants mais également sur le renforcement des moyens techniques et financiers qui restent problématiques depuis des années.



À sa prise de parole, le Ministre Cheikh Oumar Hann a félicité le staff pour les résultats déjà obtenus malgré les conditions de travail difficiles, avant d'annoncer qu’un soutien important sera apporté à l’Université virtuelle du Sénégal pour sa montée en puissance.



Le ministre de l'Enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation a également annoncé qu’un contrat pour la construction et l’équipement de 45 ENO est signé pour l’implantation de l’UVS dans tous les départements.



Des engagements du MESRI qui pourraient permettre aux acteurs de l'UVS d'entamer l'année académique en toute sérénité et, avec les moyens favorables à l'apprentissage à distance.