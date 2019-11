Enseignement supérieur : L'innovation dans la recherche pour une « émergence africaine »

« L’Africa America Institute » accueille cette année la 5e conférence sur l’état de l’éducation à Dakar. L’IAA déroule les 14 et 15 Novembre cette conférence qui a pour thème « l’Emergence Africaine » et qui a en même temps vu la présence du ministre de l’enseignement supérieur, de la recherche et de l’innovation, Cheikh Oumar Hanne.



Au cours de cette conférence, il a été question de relever les aspects factuels qui constituent en Afrique comme partout ailleurs dans le monde, avec la diversification des disciplines à enseigner et autres facteurs bloquants à l’enseignement supérieur, les différents défis à relever pour un enseignement supérieur de qualité.



Le renforcement des capacités des universités, la gestion et la pertinence des enseignements à engager les partenariats et améliorer la compétitivité sont aussi des pistes à engager pour mener une politique d’enseignement innovante et transversale.



Compte tenu des défis énormes auquel est confronté l’enseignement supérieur, surtout en Afrique et avec cette multiplicité des universités privées, la forte demande d’accès à l’enseignement, l’obligation d’une meilleure utilisation des ressources publiques auxquelles les autorités publiques doivent faire face, il est clair qu’un système de formation harmonisée soit pérennisé pour tendre vers l’émergence.