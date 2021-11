Enseignement supérieur : L'UCAD et FREE offrent un forfait spécial étudiant avec l'octroi d'une tablette 4G Full HD au prix de 3.000FCFA/mois.

Dans leur volonté de faire bouger les lignes et d'apporter une solution à la lenteur dans la connectivité mais aussi de permettre la décentralisation du cursus de formation pour faciliter la recherche et l'innovation, l'opérateur Free et l'Université Cheikh Anta Diop de Dakar ont officialisé, ce 22 novembre, une convention de partenariat tendant à la démocratisation des nouvelles technologies. L'accord vise à assimiler les connaissances, partager des savoirs et développer des savoir-faire.



Les deux (2) partenaires à la convention, en collaboration avec Konnectek, lancent à destination des étudiants de l'UCAD, une offre spéciale pour leur permettre d'apprendre plus facilement. Grâce à ce partenariat, l'UCAD booste sa connectivité et passe désormais de 150 megabits à 4.000 mégabits faisant du temple du savoir, le leader dans le domaine digital en Afrique subsaharienne.



La convention vient ainsi faciliter aux étudiants l'octroi de tablettes wifi 4G avec un écran 10 pouces Full HD avec une mémoire de 32 giga au prix de 68 500 FCFA payable en 6 mois. L'offre est accompagnée d'un forfait donnant accès gratuit aux 29 plateformes d'enseignement à distance de l'UCAD avec 5 giga d'internet, 200 minutes d'appel, 200 sms et une carte mastercard Freemoney décernée aux 1.000 premiers étudiants, le tout à 3.000FCFA par mois. C'est dans le cadre d'un appel d'offres lancé par le temple du savoir que Free a été choisi pour dérouler ce programme destiné à servir l'exercice de la connaissance et la transmission des savoirs. C'est une initiative qui permettra, toutefois, aux étudiants de l'UCAD de pouvoir s'inscrire dans les programmes d'enseignement du temple où ils se trouvent sans avoir besoin de se déplacer.