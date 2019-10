Enseignement supérieur : « Il n'y a de crise dans aucune université du Sénégal » (Moustapha Sall, CT1 / MESRI)

Au Ministère de l'Enseignement Supérieur de la Recherche et de l'Innovation (MESRI), on est formel : « Il n'y a aucune crise dans aucune université du Sénégal », nous a confié M. Moustapha Sall, conseiller technique du MESRI. En effet, toujours selon lui, « dans la plupart des universités, les examens se déroulent le plus normalement du monde. Il y a cependant quelques alertes que nous maîtrisons parfaitement ». Pour ce qui est du cas de l'université de Bambey, « c'est juste un problème de désherbage qui sera très vite réglé ». Pour dire donc qu'il est exagéré de parler de crise. « Le MESRI, M. Cheikh Oumar Hanne et toute son équipe sont déterminés à relever tous les défis », a-t-il conclu.