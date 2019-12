Enseignement supérieur : Aïda Mbodj attire l'attention du ministre sur les conditions de vie des étudiants à Bambèy

Les parlementaires ont fait face ce samedi au ministe de l'enseignement supérieur pour le vote du budget de 2020. L’honorable députée et ancienne maire de Bambey, Aida Mbodj a interpellé le ministre sur la question liée au surpeuplement des universités et particulièrement celle de Bambey. « A Bambey, nous avons des difficultés liées aux effectifs débordants, au supeuplement et même à de potentiels bailleurs qui peuvent venir investir dans la région en vue de mettre en place des espaces pouvant accueillir des étudiants » amorcera l'ancienne ministre sous Wade. De même, elle s'est prononcée sur la réhabilitation de certaines structures universitaires qui pourraient bénéficier de l'appui du ministère mais, la question qui est venue constamment dans le discours de l'Honorable députée Aïda Mbodj, restera celle du logement des étudiants.