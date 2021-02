Enseignement élémentaire : Les cours de l'après-midi suspendus jusqu'à nouvel ordre.

Compte tenu de l'évolution de la pandémie de Covid-19 sur l'étendue du territoire national, et dans le but de limiter au mieux les déplacements des élèves et enseignants des écoles élémentaires, les cours de l'après-midi du mardi et du jeudi vont, désormais, être suspendus jusqu'à nouvel ordre. Une annonce lancée par l'inspectrice d'académie de Dakar, Khadidiatou Diallo.



Parallèlement, un réaménagement au niveau du quantum horaire va être fait. Ce qui donnera ainsi, que du lundi au jeudi : les cours débuteront à 8h et s'arrêteront à 14h. Pour les vendredis, ils débutent à 8h et prennent fin à 13h.

Ces mesures devraient prendre effet à compter de la date du 8 février 2021.