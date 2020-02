Enseignement du Coran dans le système éducatif : L’AIS porte le combat pour une bonne prise en compte.

L’actualité sur la situation déplorable que traversent les Daaras est sans doute une motivation de l’Association Islamique pour servir le Soufisme, de s’impliquer dans l’assainissement de ce milieu qui a vu évoluer plusieurs personnalités du pays. L’enseignement du Coran dans les Daaras participe à la réinsertion et à l’éducation des enfants même si, il faut le noter, il est de nos jours visible que ces Daaras sont confrontés à des difficultés énormes. Il est dès lors important que les autorités étatiques puissent prendre, à bras le corps, cette question et tant d’autres au niveau des Daaras, pour une bonne insertion du Coran dans le système éducatif.



C’est la raison qui a poussé l’AIS à initier des tournées qui ont pris fin le 16 Janvier dernier pour s’imprégner des réalités et problèmes majeurs auxquels sont confrontés les Daaras. Dans ce cadre, un forum national sera organisé le Samedi 22 Février 2020 à Dakar avec l’ensemble des structures et personnes œuvrant activement pour la promotion de l’enseignement du Coran sous l’égide du chef de l’État et des différents khalifes généraux des confréries.



Après ce forum, l’AIS compte formuler des recommandations qui seront listées et transmises aux autorités compétentes pour un meilleur diagnostic et une meilleure résolution des difficultés que rencontrent ces Daaras.