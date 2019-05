Enseignement coranique : Des acteurs exigent plus de considération à l'égard du "maître coranique"

C'est à travers un séminaire sur le thème "L'éducation islamique et les défis de l'heure : le leadership du maître coranique", que l'Association d'Appui et d'Orientation des Ecoles Coraniques a exhibé les problèmes auxquels font face les maîtres coraniques.

L'organisation a saisi la rencontre de capacitation dédiée aux maîtres coraniques pour plaider en faveur de ces derniers.

Elle plaide pour plus de considération et de respect à l'endroit de ces éducateurs. Mieux, invite l'État à prendre en compte les difficultés que rencontrent ces derniers. Le séminaire de capacitation s'est tenu à Keur Massar et parrainé au nom de la Fédération Nationale des Associations des Écoles Coraniques du Sénégal.