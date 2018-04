Enseignement Supérieur : Vers la signature d’accords entre Dakar/Brazza

Le Ministre de l’Enseignement Supérieur de la République du Congo est en visite de travail au Sénégal depuis le jeudi 12 avril. Un séjour qui l’a conduit à Dakar, Thiès et Diamniadio et qui s’est soldé par la tenue ce matin d’un point de presse pour tirer les conclusions de cette visite.



Après s’être réjoui de l’accueil chaleureux et de la qualité de l’organisation de son séjour et de toute sa délégation, Monsieur Bruno Jean Richard ITOUA a rappelé qu’il s’agit de prime abord « de rétablir le pont historique entre Dakar et Brazza à travers les institutions universitaires ». Il indique à cet effet que le Sénégal constitue la plus grande colonie d’étudiants dans le monde avec plus de 4000 étudiants congolais.



En outre, il s’est félicité du leadership du Président Macky Sall et ses ambitions en matière d’enseignement et de recherches scientifiques à l’ère du numérique traduites par son homologue sénégalais de l’enseignement supérieur.



De son côté, le professeur Marie Teuw NIANE a annoncé la signature très prochaine d’accords-cadres à l’occasion de la commission mixte qui se tiendra à Dakar au mois de juin pour une meilleure coopération entre les universités des deux États.