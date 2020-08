Enseignement Supérieur / Reprise des cours : Le recteur de l'ISEP de Diamniadio répond aux étudiants du FNPES.

Suite à la manifestation des étudiants du Front National pour le Progrès des Étudiants du Sénégal (FNPES), qui ont tenu un sit-in au niveau du ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation le jeudi 27 août dernier pour montrer leur désaccord avec une réouverture prochaine des universités et réclamer ce qui leur revient de droit, le recteur de l'ISEP de Diamniadio, Oumar Niang, a tenu un point de presse ce lundi 31 août 2020 pour apporter la lumière par rapport aux accusations de ce groupe d'étudiants à l'encontre de son établissement. Selon lui, c'est un collectif d'étudiants qui disait que l'ISEP n'avait pas d'électricité ni de fosse septique et que les infrastructures ne sont pas prêtes, "ce qui est totalement faux" a-t-il fait savoir.



"Il disait que l'ISEP n'avait pas de fosse septique, nous nous ne sommes pas l'autorité contractante, c'est la KOYKA qui est l'autorité contractante et une entreprise sénégalaise qui a construit cette infrastructure. C'est l'entreprise qui a tardé à construire les fosses septiques", a t-il déclaré. Le recteur de l'ISEP de Diamniadio d'ajouter qu' ''à partir d'un certain moment, il faut être des responsables. Quand les autorités sont en train de tout faire pour vous permettre d'avoir toutes les commodités pour faire les activités d'enseignement d'apprentissage, il faudrait aussi mettre du sien. Notre objectif ce n'est pas de délivrer des cours, mais plutôt que les étudiants aient des compétences", a t-il poursuivi lors de son point de presse à l'ISEP de Diamniadio.