Enseignement Supérieur : REAMOOC a organisé un colloque sur les innovations pédagogiques numériques.

Les 6 et 7 septembre 2021, le Réseau Africain de Développement de MOOC pour l’innovation pédagogique dans l’enseignement supérieur (REAMOOC) a organisé, le colloque de clôture axé sur « les innovations pédagogiques numériques et pistes de solutions aux défis de l’enseignement supérieur en Afrique », exclusivement en ligne en raison de la crise sanitaire liée au Covid-19.



Cette rencontre, initialement prévue en présentiel à l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar, s’inscrit dans le cadre de la clôture du projet REAMOOC et avait pour objectif de présenter au grand public les résultats des quatre années de collaboration du consortium des institutions partenaires. Il est attendu la mutualisation des résultats de ces innovations en Pédagogie Universitaire Numérique tout en accordant une place importante aux retours d’expérience liés au développement des MOOC.



Ainsi, ce colloque constitue un espace de plus-value scientifique, mais aussi un lieu de dialogue, notamment pour échanger sur l’ingénierie de dispositifs innovants de la pédagogie universitaire numérique.



Pour rappel, le dispositif du réseau mis en place vise à apporter une réponse face aux difficultés que rencontrent les universités africaines et des innovations techno-pédagogiques dans l’usage du numérique, dans le renouvellement des pratiques pédagogiques via le renforcement des compétences pédagogiques des enseignants, la mise en réseau des enseignants et le développement de ressources pédagogiques de qualité qui constituent un facteur d’accroissement de la qualité de l’enseignement et des apprentissages dans les universités africaines francophones.



REAMOOC est co-coordonné par l’Université libre de Bruxelles et l’Agence universitaire de la Francophonie, et est co-financé par le Programme Erasmus + de l’Union européenne. Plus spécifiquement, le colloque a été l'occasion de revisiter les enjeux et défis actuels de l’enseignement supérieur en Afrique; de proposer des réponses pragmatiques et réalistes à ces défis; de présenter les résultats atteints, les leçons apprises, les difficultés rencontrées et les bonnes pratiques observées pendant les quatre années du projet et de présenter les perspectives et actions de pérennisation du projet.