Enseignement Supérieur : Les étudiants du FNPES menacent de paralyser Dakar.

Suite à l'annonce du ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation signifiant "qu’à partir du 1er septembre toute la communauté universitaire nationale va reprendre les cours en présentiel", les étudiants du Front national pour le progrès des étudiants du Sénégal (FNPES)ont fait une descente au niveau dudit ministère ce jeudi 27 août 2020 pour réclamer ce qui leur revient de droit.



Selon Pape Abdoulaye Touré, "nous sommes plus de 60 mille étudiants qui ne savent plus le sort qui nous est réservé. Nous sommes là pour exiger des solutions à nos différents problèmes . Il y a eu 1348 Bacheliers non encore orientés, plus 1125 étudiants de l'UVS déclarés non éligibles et qui n'auront pas accès à leurs outils de travail. Il y a eu également plus de 40 mille étudiants du privé qui n'arrivent pas à regagner les salles de classe parce que l'Etat à une dette envers ces établissements", poursuit-il. Ces étudiants n'écartent pas la possibilité de bloquer tout Dakar si l'État ne prend pas en considération leurs doléances...