Enseignement Supérieur : L’ANAQ SUP transmet au ministre de tutelle son rapport d'activités 2015/2016

Dans le cadre de sa mission de supervision de la qualité de l’enseignement supérieur au Sénégal, l’Autorité nationale d'assurance qualité de l'enseignement supérieur (ANAQ SUP), en collaboration avec le ministère de l’enseignement supérieur, a tenu une cérémonie de remise de son rapport d’activité couvrant la période 2015-2016.



Ainsi le secrétaire exécutif de l’ANAQ SUP, le Professeur Papa Guèye, a transmis le rapport annuel de ladite agence à la tutelle. Ce, afin de mieux relever les avancées notées dans le secteur de l’enseignement national, mais également de redéfinir les enjeux et objectifs à atteindre pour avoir un enseignement de qualité au Sénégal.



Pour la période 2015-2017, le rapport fait état de trois conclusions majeures : une nette augmentation des établissements candidats de 2014 à 2016 (avec 17 établissements agrémentés en 2014 et 86 en 2017), le besoin d’achever toutes les auto-évaluations institutionnelles commencées et enfin le renforcement des acquis pour un enseignement supérieur de qualité.