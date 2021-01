Enquête sur la provenance de la Covid-19 / Le directeur exécutif du programme d’urgences sanitaires de l’OMS invite à attendre les conclusions de la mission.

Au moment où la mission de l’OMS est à Wuhan pour enquêter sur la vraie provenance du nouveau coronavirus, Michael Ryan, directeur exécutif du programme d’urgences sanitaires de l’OMS, a fait une annonce fracassante vendredi dernier à Genève devant les grandes puissances qui soutiennent l’organisation mondiale de la Santé.



Selon lui, il est très tôt et prématuré de conclure que le virus de la covid-19 provient de la ville chinoise de Wuhan. « Je pense que nous devons le dire très clairement; toutes les hypothèses sont sur la table et il est certainement trop tôt pour arriver à une conclusion pour dire exactement si ce virus a commencé à l’intérieur ou à l’intérieur de la Chine ». Une déclaration faite en présence du directeur général de l’OMS Tedros Adhanom Ghebreyesus.



En tout cas, le débat a fait rage ces derniers mois pour savoir si la pandémie a commencé dans l’un des marchés de la faune de Wuhan ou si elle a été le résultat d’un accident de laboratoire à l'institut Wuhan de virologie. Après des recherches au lendemain de la découverte du virus, d’éminents chercheurs ont déclaré que le coronavirus a probablement surgi à Wuhan en novembre 2019.



Ainsi, il a lancé un message depuis Genève. Il dit : « prenons du recul, suivons les preuves, suivons la science. Notre équipe est sur le terrain, elle a une bonne expérience de travail avec nos collègues chinois. Nous travaillons à travers les données. Les données nous mèneront à la prochaine phase, où nous devons aller ensuite pour examiner les origines de ce virus. Il est trop tôt pour arriver à une conclusion, mais encore une fois, nous croyons que nous faisons des progrès et nous espérons continuer à le faire dans l’intérêt de la santé publique à l’avenir », a-t-il savoir.