Enquête sur la Covid à Dakar : 38,3% des personnes pour une application plus stricte des gestes barrières… 39% non satisfaites des mesures Gouvernementales

Dans une enquête effectuée par le Bureau de Prospective Economique (BPE) du Sénégal, sur la stratégie de réponse contre la maladie à coronavirus (Covid-19) au Sénégal auprès d’un échantillon de 2.045 personnes sélectionnées, 38,3% sont pour une application plus stricte des gestes barrières. En effet, lit-on dans le document parmi les populations enquêtées qui confirment des changements d'attitudes et de comportements, avec la multiplication des cas communautaires, 38,3% « optent pour une application plus stricte des gestes barrières ; 22,4% pour une plus grande limitation des déplacements ; 10% ont décidé d’un arrêt de toute activité non essentielle et de tout rassemblement (mariages, baptêmes, décès…) ; 4,1% pour un arrêt des activités professionnelles et 4,9% pour un auto-confinement »

S’agissant de l’opinion des sondés selon la même source sur les nouvelles mesures de restriction pour lutter contre la Covid-19 prises par les Autorités, « 93,5% des personnes interviewées approuvent la mesure d’interdiction de rassemblement au niveau des plages, des terrains de sports, des espaces publics et des salles de spectacles ; 94,9% approuvent la mesure d’interdiction de toute manifestation sur la place publique spécialement dans la région de Dakar; 93,2% déclarent approuver la mesure rendant obligatoire le port du masque dans les services de l'Administration et du Privé, dans les commerce, et dans les transports ; et 93,5% disent approuver la mesure faisant état du respect scrupuleux du nombre de places autorisé dans les transports en commun ».

L’enquête a visé l’ensemble des individus âgés de 18 ans ou plus, des 52 communes de la région de Dakar, appartenant à̀ un ménage ordinaire. Presque la totalité des personnes interrogées (99,4%) disent utiliser les masques pour se protéger du coronavirus et parmi les personnes interviewées qui confirment utiliser les masques pour se protéger du coronavirus, 89,8% l’utilisent constamment lorsqu’elles sont à bord des véhicules avec d’autres passagers ; 89,6% lorsqu’elles se rendent au marché ou dans les grandes surfaces ; 77,2% lorsqu’elles sont dans les lieux de travail ; 75,7% lorsqu’elles sont dans la rue ; et 70,8% lorsqu’elles sont dans les mosquées et autres lieux de culte. Néanmoins, elles ne sont que 10,5% des personnes de notre échantillon à porter des masques de protection à la maison.



Sur les conséquences du coronavirus les plus redoutées dans les mois à venir, 42,8% des personnes interrogées disent craindre une augmentation du nombre de cas et de décès ; 15,4% une baisse de la croissance économique du Sénégal ; 11,8% un débordement des structures sanitaires ; 9,1% une baisse de leurs revenus ; 7,4% une perte totale d’activité ; 6% une augmentation du chômage ; 3,1% un risque de report ou d'annulation des grands événements religieux (Magal - Gamou...) ; 2,3% la renonciation à des soins de santé (soins pour d’autres pathologies)…

Enfin, 61% des personnes interrogées se déclarent satisfaites, concernant la gestion de la pandémie Covid-19 par le Gouvernement, contre 39% qui se disent non satisfaites.