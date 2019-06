Enquête sur Petrotim: Mamadou Mouth Bane attendu à la Dic ce mardi, Atepa annoncé pour Jeudi.

Les auditions des personnes supposées détenir des informations dans l'affaire Petrotim se poursuivent à la Division des investigations criminelles.



Après Babacar Mbaye Ngaraaf entendu ce lundi 17 juin par les policiers chargés de faire la lumière sur l'existence ou non de malversations financière dans l'attribution de blocs pétroliers et gaziers à l'entreprise Bp, comme le prétend la BBC dans un reportage diffusé début juin, ce sera au tour du journaliste Mamadou Mouth Bane de passer devant les enquêteurs.



Selon des infirmations obtenues par Dakaractu, le directeur de publication de Dakartimes est attendu dans les locaux de la Dic sis non loin du ministère de l'intérieur demain mardi 18 juin, à 10 heures.



Pour sa part, l'homme d'affaires Pierre Goudiaby Atepa est annoncé devant les enquêteurs jeudi prochain.