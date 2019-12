Enoa / Thiès : « La formation de nos hommes ne peut se faire que par la dotation de ce genre d'infrastructures » (Sidiki Kaba)

Dans la marche vers la montée en puissance de l'armée Sénégalaise "Horizon 2025", trois bâtiments dont un centre de commandement, deux centres d'hébergement des salles de classe pour la formation des élèves officiers de l'Ecole nationale des officiers d'active (Enoa) de la base militaire de Thiès, ont été inaugurés par le ministre des forces armées, Sidiki Kaba et le Chef d'État major des armées (Cemga), Cheikh Guèye.

Créée en 1981, l'Enoa a formé des cadres de l'armée Sénégalaise, également de la Sous-région comme le Mali et le Burkina Faso pour ne citer que ceux-là. Me Sidiki Kaba a magnifié l'érection de ces nouveaux édifices qui, d'après lui, s'inscrivent dans le cadre de la montée en puissance de l'armée sénégalaise tel que souhaité par le Président, Macky Sall. "La formation de nos hommes ne peut se faire que par la dotation de ce genre d'infrastructures pour une amélioration des conditions de travail de nos "Jambaar", a soutenu maitre Sidiki Kaba.